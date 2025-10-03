Steve Lee hätte Leadsänger bei Queen werden sollen

Schlussendlich hätte er sich aber selbst aus dem Rennen genommen. Seine Begründung liefert sie gleich mit: «Er wollte seine Band nicht verlassen. Ausserdem wäre er nicht mehr viel zu Hause gewesen.» Die Entscheidung für oder gegen Queen habe Voss damals ganz ihrem Partner überlassen. «Ich wollte ihm nicht im Wege stehen, er hat so viel gemacht, um da zu sein, wo er war. Er hat sich dann für die Band und mich entschieden».