Schnappt die BBC dem Schweizer Fernsehen Federer weg?

Vor gut einem Monat hatte der Maestro sein Karriereende verkündet. Dieses schien allerdings nicht ganz freiwillig zu kommen. In seinem Social-Media-Post sprach Federer von «Herausforderungen in der Form von Verletzungen und Eingriffen», die sich ihm in den vergangenen drei Jahren gestellt hätten. Die Botschaft seines Körpers sei daher klar, so Federer in seinem Statement: «Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe über 24 Jahre mehr als 1'500 Matches gespielt. Jetzt muss ich erkennen, wann es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden.»