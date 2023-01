Tiziana Gulino und Dania Maruccia feiern 9 Jahre Liebe

Es klingt wie in einem Märchen, wenn Tiziana Gulino (26) von ihrer Liebesgeschichte erzählt. Seit der Teenagerzeit ist die «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin nämlich schon mit ihrer heutigen Ehefrau Dania Maruccia (27) zusammen. «Ich habe sie als Kind getroffen, wurde ihre beste Freundin, habe mich in sie verliebt, heiratete sie», schreibt Tiziana Gulino auf ihrer Instagram-Story zu einer Serie von Bildern, um ihr Liebesjubiläum zu feiern. Am 6. Januar 2023 ist das Paar nämlich bereits seit neuen Jahren unzertrennlich.