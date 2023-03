Tina Weirather macht Pisten im Bademantel unsicher

Tina Weirather war an diesem Tag nicht die einzige in Davos, die fürs Ski-Saisonfinale auf das Bademantel-Outfit setzte. Begleitet hat sie das Team von ihrem erfolgreichen «Podcast am Pistenrand»: der ehemalige Ski-Profi Marc Berthod (39) und Radiomann und Comedian Michael Schweizer (43), dazu eine kunterbunte Gruppe von Skifahrerinnen und Skifahrern – alle im Bademantel, wohl verstanden.