Tiziana Gulino und Dania Maruccia dürfen im August endlich heiraten

«Die ‹Ehe für alle› tritt heute in Kraft. Ein historischer Tag für die Schweiz, ein besonderer Tag für uns!», schreibt die 25-Jährige auf Instagram. Und verrät: «In 50 Tagen darf ich meine Traumfrau heiraten - nach 8.5 Jahren sagen wir JA». Das Paar sei jetzt, so kurz vor der Hochzeit «offiziell nervös...», schreibt sie zu einem Video, das die beiden am Zürcher «Pride Festival» zeigt.