Gastgeberin Fabienne Hadorn selbst zählt wohl zu den künstlerisch einfallsreichsten Frauen in der Schweiz – und das seit einem Vierteljahrhundert; 2023 feierte sie 25-jähriges Bühnenjubiläum. Die Frau ist ein Tausendsassa; laut Online-Enzyklopädie Wikipedia «Schauspielerin, Sängerin, Texterin, Sprecherin, Regisseurin und Tänzerin». Sie stand im Zürcher Schauspielhaus und im Theater Basel auf der Bühne, spielte in Köln, bei den Salzburger Festspielen sowie im Casinotheater Winterthur. Krimifans ist sie aus dem «Tatort Luzern» in Erinnerung, wo sie von 2015 bis 2019 als nerdige Chefin der Spurensicherung auftrumpfte.