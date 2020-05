Riesige Torte, eine Kerze, bunte Girlanden – der Schweizer Fussballer Mario Gavranovic, 30, und seine Frau Anita, 29, feierten am Samstag den ersten Geburtstag ihrer Tochter Leonie mit allem, was dazugehört. Zumindest fast. «Leider konnte niemand von den Freunden und der Familie kommen, weil alle Flüge gestrichen wurden», erzählt Anita Gavranovic im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch. Denn die kleine Familie lebt in Zagreb, wo Mario Gavranovic bei Dinamo Zagreb als Stürmer spielt.