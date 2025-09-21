Trauffer und Brigitte: «Wir haben beide einen sturen Grind»

Denn neben der Hochsaison im Hotel und Brigittes Buchabgabe im September stehen am 8. und 9. November drei Trauffer-Konzerte im Zürcher Hallenstadion an. Eines davon mit der Kindermusikgruppe Schwiizergoofe. Brigitte: «Wenn man zusammen arbeitet und so viele Projekte hat, wäre es gelogen zu sagen, dass alles immer nur toll ist. Wir wissen beide genau, was wir wollen – und dementsprechend knallt es halt auch mal.» Marc ergänzt: «Ich fluche dann wie ‹e More›, aber fünf Minuten später ist alles wieder gut. Wir sind zum Glück nicht nachtragend.»