Über die Festtage macht Luca Christina zu seinem Vogellisi

Dass sich Luca und Christina für die Schweiz als festen Wohnsitz entschieden haben, liegt allerdings nicht nur an der malerischen Bergwelt im Winter – sondern ganz allgemein an allem, was das Land zu bieten hat. Christina «fühlt sich hierzulande richtig wohl», verriet Luca denn auch. Wann sie definitiv zur Wahlschweizerin wird, ist wegen geplanter Umbauarbeiten noch nicht ganz klar. Sie selbst hatte kürzlich in einer Instagram-Story davon gesprochen, dass das ganze Projekt gross sei und «sicher noch ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen» werde. Doch schon jetzt kann es Christina kaum erwarten. «Wir freuen uns riesig drauf!», schwärmte sie.