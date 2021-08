Unter Palmen kriegen Luca und Luft nicht genug voneinander

Nur: Einwandfrei klappt es mit der Zeit zu zweit noch nicht so ganz. Am Mittwoch etwa verbrachten die Turteltäubchen ihre Zeit auf dem Boot, wo sie «den ganzen Tag an einsamen Stränden» unterwegs gewesen seien und «es einfach nur genossen» hätten, wie Luft berichtete. Doch schon wenig später musste sie zugeben: Ganz allein waren sie dann doch nicht. «So viel zu unserer einsamen Bucht», schrieb sie zu einem Video von ungebetenen Gästen: Einige Ziegen hatten sich ebenfalls den Spot ausgesucht, an dem Hänni und Luft ihr Beisammensein zu zweit geniessen wollten.