«Vieles, was wir Athleten durchmachen, sieht man nicht»

Auf seine Widerstandsfähigkeit angesprochen – er hatte bereits 2016 nach einer Knieverletzung lange pausieren müssen – und seine Positivität, gab er aber offen zu, dass dies nicht immer die Realität sei. «Man sieht die Athleten immer am Fernsehen, wenn sie am besten sind. Aber viele Dinge, die wir durchmachen, sieht man nicht. Es gab auch schwierige Zeiten für uns, mich inklusive.» Durchlebt er eines dieser «Big Downs», also grossen Tiefs, versucht er jeweils, einen Schritt zurück zu machen. «So sehe ich meine ganze Karriere, was ich schon alles erreicht habe. Und daraus kann ich eigentlich nur Positives ziehen.» Wichtig sei ihm immer gewesen, sich zu sagen: Nimm dir Zeit. Schau dir das grosse Bild an, schau dir an, was du noch willst.