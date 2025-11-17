Vom Menüplan zur Kultmarke

Volljährig: Betty wird selbständig

1977 wird der Betty Bossi Verlag als eigenständiges und vom Mutterhaus Unilever und dessen Produkten unabhängiges Unternehmen gegründet. Ab 1965 werden die ersten Querformat-Ringbücher publiziert, ab 1966 wird das Abo-System eingeführt, 1973 erscheint das erste Hochformat- Kochbuch («Betty Bossi Backbuch»). Mit der Weiterentwicklung der Betty Bossi Zeitung steigen die Abozahlen markant an. Ab 1979 gibts die ersten Spezialangebote – praktische Küchen- und Haushaltsgeräte, die die Arbeit und das Leben erleichtern.