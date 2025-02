Warum eine «Kei Luscht»-Mentalität auf das Bundesratsamt besteht

«Will mit meinen Kinder Zmorge essen»

Genau in solchen Momenten läuft Bregy, der von sich sagt, dass er «d Menschu gäru het», zur Höchstform auf. In der Politik hält es der ehemalige Walliser Junioren-Fussballmeister nämlich wie im Sport: «Bälle nur hin- und herzuspielen, finde ich langweilig. Spass habe ich in der Offensive, wenn ich etwas bewegen kann.» Seine Frau Nathalie nickt. «Philipp macht Politik aus Leidenschaft, seine offene Art hilft ihm dabei.» Er und die Pharmaassistentin sind seit 27 Jahren ein Paar. «Gefunkt hat es an der Fasnacht», erzählt sie. Bereits in jungen Jahren jonglierte der Sohn einer Kauffrau und eines SBB-Mitarbeiters viele Bällen gleichzeitig. Er leitete eine Guggenmusik, ein Musikfest, einen Schwinganlass und als Vize den Touring Club Wallis – mit 20 wurde er Generalsekretär der Jungen CVP. «Damals war er ein Sprenzel, wog 54 Kilo und hatte lange Haare», sagt Nathalie Bregy und fährt ihm über seine Kurzhaarfrisur.



Heute gehört Bregy, der sich auf seiner Homepage selbstironisch als «so links wie schlank» beschreibt, in Bern zu den politischen Schwergewichten. Seit rund vier Jahren präsidiert er die Mitte-Fraktion und sitzt in der einflussreichen Wirtschaftskommission. «Bei Philipp ist immer klar, wo er steht, man kann ihm vertrauen. Das macht die Zusammenarbeit sehr einfach», sagt die Fraktionschefin der Grünen, Aline Trede.