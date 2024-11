Wendy Holdener steht immer wieder auf

Sie strahlt, als sie zum Interviewtermin erscheint, umarmt die Fotocrew, freut sich auf das bevorstehende Styling. Es tut gut, sie so zu sehen. Hinter Wendy Holdener (31) liegt ein schwieriges Jahr. Im vergangenen Dezember muss sie nach einer Fraktur im Fuss die Saison beenden. Im Februar stirbt ihr älterer Bruder Kevin mit 34 Jahren an Krebs. «Es geht mir gut», sagt sie. «Ich bin motiviert für die Saison, und ich freue mich, mit euch zu shooten.»

Rückblick

Die 31-jährige Schwyzerin spricht nur kurz über ihren verstorbenen Bruder, ringt mit den Tränen. «Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich die Situation bei Kevin sehr verschlechtert, die Chemo hat nicht mehr angeschlagen. Im Februar ist er an einer Lungenentzündung gestorben.» Jeder durchlebe den Prozess der Trauer anders, sagt sie. «Ich denke, Kevin ist sehr stolz auf uns, wenn er sieht, wie wir das als Familie gemeistert haben. Es gibt heute Tage, an denen ich nicht weine. Aber ja, er fehlt.» Die Erinnerungen seien nicht nur traurig. Wendy Holdener erzählt, sie spreche manchmal mit Leuten über Kevin, die ihn auch gekannt haben. «Wir reden dann davon, was wir mit ihm erlebt haben. Das kann mir auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das sind coole Geschichten.»