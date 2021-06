Dass Eriksen es geschafft hat, ist sicherlich dem medizinischen Personal und der schnellen Reaktion von Captain Kjær zu verdanken, die ihm das Leben retteten. Doch Eriksen ist weder der erste Spieler, der solch einen Zusammenbruch erlitt, noch der letzte. Und dies führt mich zur Frage: Würde ich wissen, was tun, wenn eine Mitspielerin von mir zusammenbricht? Könnte ich in einem solchen Schockmoment richtig reagieren? Ich glaube nicht. Man weiss nie, wie man in einer solchen Situation funktioniert. Hätte das Schweizer Team genauso gut reagieren können wie das dänische? Ich hoffe es fest. Und was passiert bei Spielen, die nicht auf dieser grossen Bühne stattfinden und bei welchen kein medizinisches Personal vor Ort ist? Sollten nicht alle Trainer:innen und Sportler:innen geschult werden, wie in Notfällen Erste Hilfe geleistet werden kann?