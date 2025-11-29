«Wenn jemand schreibt, ich mache Ü80-Humor, trifft mich das hart»

Lob von Hazel Brugger

Als die NZZ kürzlich titelte: «Achtung, SRF ist wieder lustig! Dank Nora Binkert, der Meisterin der toten Pfanne», konnte sie es kaum glauben: «Ich habe mich mega gefreut – aber ich finde, die Sendung war auch vorher schon lustig, mit vielen talentierten Leuten. Ich freue mich, dass ich jetzt Teil davon bin. Das ist eine Ehre.» Mit ihrer Mischung aus Ironie, Schlagfertigkeit und unbeirrbarer Ruhe erinnert die Zürcherin an eine junge Hazel Brugger. Kein Wunder, dass Hazel selbst einmal unter eines ihrer Videos schrieb: «Mega funny 10/10.»