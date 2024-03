In der neuen Staffel von «Sing meinen Song» interpretieren Marius Bear, Vincent Gross & Co. die Lieder neu. Doch wie gut kennen Dodo, Marc Sway, Eliane und Cachita ihre eigenen Songs und die ihrer Musiker-Kollegen und Sängerinnen in einer anderen Sprache? Wie Nemo & Co. beim Musikquiz «Lyrics erraten» abschneiden, siehst du im Video.

Emanuella Kälin