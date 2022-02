Wer tritt die Nachfolge bei «10 vor 10» an?

Nicole Berchtolds Rucksack ist prallvoll mit TV-Erfahrungen. Zwar ist sie bisher vor allem in Unterhaltungssendungen, wie «Gesichter & Geschichten» oder «Landfrauenküche» in Erscheinung getreten. Ihre erfrischende Art könnte dem Nachrichtenformat «10 vor 10» aber durchaus gut tun, sogenanntes Infotainment – also unterhaltsame Informationssendungen – liegen derzeit im Trend.