Kannst du ihm auch etwas Positives abgewinnen?

Das Sprichwort «Spare in der Zeit, so hast du in der Not» hatte in den vergangenen Jahren noch nie eine so grosse Bedeutung wie 2020, vor allem auch wirtschaftlich. Ich habe aber auch die Zeit, die ich für meine Liebsten hatte, zu schätzen gelernt. In den vergangenen acht Jahren lebte ich in New York und hatte definitiv zu wenig davon.