Männer, Modeln, Musik – so liebt und lebt Manuela Frey

18. Sie sticht in See

Doch nicht nur auf der Strasse kann sich Frey fortbewegen, sondern auch auf dem Wasser. Seit diesem Sommer hat sie den Bootsführerschein in der Tasche. Als sie Corona-bedingt aus ihrer Wahlheimat New York in die Schweiz zurückkehrte, entschied sie sich zu dieser Herausforderung. Nach sieben Fahrstunden trat sie auf dem Zugersee zur Prüfung an – und bestand.