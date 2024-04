Ist er noch zu haben?

Vincent gross wirkt wie der perfekte Schwiegersohn. Über seinen aktuellen Beziehungsstatus schweigt er aber, sagt stattdessen: «Ich bin verliebt in mein aktuelles Leben.» Ein absolutes No-Go in einer Beziehung sei für ihn Eifersucht – an der auch seine letzte Beziehung zerbrach. «Eifersucht versauert den Boden einer Beziehung», ist er sich sicher.