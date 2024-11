Es wird spekuliert, dass Bushido (46) seinen Posten übernimmt. Er selbst geriet allerdings auch erst kürzlich in die Kritik, als bekannt wurde, dass er sich mit dem Kauf von Aktien des Rüstungsunternehmens Rheinmetall «sehr, sehr viel Geld» durch Kriegstätigkeiten verschaffte. Dieses hat er mittlerweile wie angekündigt gespendet. Was allerdings keine Spekulation, sondern Fakt ist, ist die Tatsache, dass Bushido am Samstag im «DSDS»-Finale als Stargast dabei sein wird. Gegenüber dem RTL-Format «Punkt 7» sagte er zu seinem Auftritt folgendes: «Ich bin so aufgeregt, am Samstag ist es so weit, ich bin beim grossen ‹DSDS›-Live-Finale mit dabei. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, das wird grandios. Wir haben uns da was Cooles überlegt.»