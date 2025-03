«Wir müssen uns Zeit fürs Schöne nehmen»

Das neue Buch des israelisch-britischen Kochs und Bestsellerautors Yotam Ottolenghi heisst «Comfort». Es sind Rezepte für Geborgenheit und Home-Feeling.

Breaking News da und dort. Immer nur Negatives. Die Menschen wollen und müssen abschalten. Essen kann für einen Augenblick ein Wohlgefühl erzeugen. Wir in der «Neuen Blumenau» haben so viel Spass mit unseren wunderbaren Produkten – wir haben es in der Hand, unseren Gästen eine unvergleichliche Atmosphäre zu bieten. Nach zwei, drei Stunden sollen diese sagen: Ich hatte ein Zeitfenster, in dem es nur um das Schöne ging. Ich hatte einen guten Moment. Ich musste nichts machen, konnte mich nur auf mein Gegenüber einlassen und geniessen. Das ist es, was jedem Kraft gibt für den Alltag.