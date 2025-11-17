«Wir sind nicht Bling-Bling»

Das Erbe, also die Erfolgsgeschichte, kann auch belastend sein. Man will ja nicht der sein, der alles in den Sand setzt. Spüren Sie dieses Gewicht?

Nein. Ich fühle mich vielmehr getragen von all denen, die diese Marke gernhaben. Die Menschen sowohl bei uns als auch bei der Kundschaft, die all die Veränderungen mitgemacht haben. Sie sind es, die die Marke ausmachen. Uns wurde auch schon das Ende vorausgesagt: Als Coop 2002 Convenience-Produkte unter unserer Marke lancierte, hiess es in den Medien, das sei der Tod von Betty Bossi! Es sei ein Verrat an all denen, die noch selber kochten. Damals waren Convenience-Produkte noch nicht so verbreitet wie heute. Aber, wie die Geschichte zeigt, hat uns das nicht geschadet, sondern uns bereichert. Betty Bossi war eben schon damals der Zeit voraus, heute gehören Convenience-Produkte zum Alltag von uns allen.