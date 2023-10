Es scheint eines der liebsten Sommerhobbys der Schweizer Stars zu sein: Das Wakesurfen. Wo man in der heissen Jahreszeit auch nur hinschaut, überall posten die Stars und Sternchen hierzulande Videos von sich, wie sie auf den Wellen der Schweizer Seen reiten. Moderatorin Viola Tami (42) gewann in diesem Jahr gar eine Goldmedaille in dem Sport an der Wakesurf Swiss Tour in Lachen.