Es sieht zudem so aus, als hätten die den rothaarigen Dieb in flagranti erwischt, denn der zweite Teil des Videos wurde mit einem Handy aufgenommen, mit dem näher an den Fuchs herangezoomt wurde, als dieser sich vom Tatort entfernte. Was auch immer Luca und Christina in ihrem Abfallsack hatten, muss den Fuchs angelockt haben. Am Ende des Videos zeigt Christina dann das Ergebnis des Überfalls – der Fuchs machte sich ziemlich zu schaffen am Abfallsack.