Was tat Freddy Nock, 55, seiner Noch-Ehefrau Ximena, 44, an? Die Aargauer Staatsanwaltschaft wirft dem Hochseilartisten vor, er habe Ximena umbringen wollen. Der Extremsportler ist am Bezirksgericht Zofingen AG wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und mehrfacher versuchter Körperverletzung angeklagt. Dies berichtet der Regionalsender Tele M1. Nock muss sich am Mittwoch den Vorwürfen stellen. Und diese wiegen schwer: Noch soll seine Ehefrau mehrmals attackiert haben. «Der Beschuldigte hat die Ehefrau laut Anklage an der Schulter gepackt und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Somit hätte er in Kauf genommen, dass sich die Frau lebensgefährlich verletzt», sagt eine Gerichtssprecherin gegenüber «20 Minuten» . «Er soll seine Frau mit beiden Händen am Hals gepackt und gewürgt haben».