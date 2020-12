Zu Hause bei Bundespräsident Parmelin

In der Deutschschweiz werden Sie oft sehr ­herablassend etikettiert: «Ausgerechnet ­Parmelin», höhnten die Tamedia-Zeitungen im Hinblick auf Ihr Amt als Bundespräsident. In den CH-Media-Blättern titelte man «Der nette Herr Parmelin», und in der NZZ hiess es mit ebenso schnippischem Unterton «radikal kollegial». Was löst das bei Ihnen aus?

Caroline Parmelin: Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass mein Mann anständig und nett ist. Das sind Werte, die wichtig sind für einen guten Umgang miteinander. Ich finde es auch gut, dass er in der Regierung kollegial ist. Nur so gibt es gute Lösungen fürs Land.

Guy Parmelin: Und das soll auch mein Motto sein für meine Amtszeit als Bundespräsident. Ich will nett sein. Ich will den Menschen zuhören, natürlich auch in der Deutschschweiz. Ich will Brücken bauen. Darum werde ich im Verlaufe des Jahres auch alle vier Sprachregionen mindestens einmal besuchen. Natürlich nur wenn Corona es zulässt.