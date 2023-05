Unglaublich! Christa Rigozzi wird heute am 2. Mai bereits 40 Jahre alt. Dabei hat man das Gefühl, ihre Wahl zur Miss Schweiz liege nur wenige Jahre zurück – so präsent ist ihre Krönung auch heute noch. Doch ihre Wahl zur schönsten Schweizerin liegt unglaubliche 17 Jahre zurück und wir schrieben das Jahr 2006, als sich für die Tessinerin in Genf das Leben komplett veränderte.