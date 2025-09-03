Macht ihm das Altern Angst? «Ich habe Angst vor Demenz», gibt er zu. Sein Vater erkrankte nach der Pensionierung daran, auch viele seiner Freunde sind dement. Ansonsten fühle er sich allerdings noch wie früher. Mit Fünfzig habe er Sorge vor der Übergang zwischen jung und alt gehabt. Mit Siebzig fühlte er sich noch immer nicht anders und auch jetzt mit Achtzig sei noch alles gleich. Nun, nicht ganz alles. «Zum Texte lernen brauche ich heute viel länger», gibt Walter Andreas Müller zu. Zudem ist er inzwischen anfälliger dafür, krank zu werden, was ihm sehr zu schaffen macht.