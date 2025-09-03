«Es ist das erste Mal, dass ich meinen Geburtstag in der Öffentlichkeit feiere», verrät Walter Andreas Müller im SI.Talk. Der kleine grosse Schauspieler wird heute, am 3. September 80 Jahre alt. Statt zu verreisen, wie er es sonst immer an seinen Ehrentagen handhabte, steht WAM diesmal im Casinotheater Winterthur auf der Bühne. «Dinner for WAM» heisst das Stück, eine Komödie mit autobiografischen Elementen.
Macht ihm das Altern Angst? «Ich habe Angst vor Demenz», gibt er zu. Sein Vater erkrankte nach der Pensionierung daran, auch viele seiner Freunde sind dement. Ansonsten fühle er sich allerdings noch wie früher. Mit Fünfzig habe er Sorge vor der Übergang zwischen jung und alt gehabt. Mit Siebzig fühlte er sich noch immer nicht anders und auch jetzt mit Achtzig sei noch alles gleich. Nun, nicht ganz alles. «Zum Texte lernen brauche ich heute viel länger», gibt Walter Andreas Müller zu. Zudem ist er inzwischen anfälliger dafür, krank zu werden, was ihm sehr zu schaffen macht.
Er geht mit Optimismus durchs Leben
Sein Leben war geprägt von Schicksalsschlägen. Mit fünf Jahren verlor Walter Andreas Müller. Sein erster langjähriger Partner schied «freiwillig» aus dem Leben. Doch er ist überzeugt, dass diese Schicksalsschläge ihn zu einem dankbaren und demütigen Menschen machten, aber auch zu einer optimistischen Person. «Manchmal muss ich über meine Kindlichkeit und meine Naivität lachen», verrät er und sagt gleichzeitig, dass er einen sehr ausgeprägten Fürsorge-Tick habe.
Kinder wollte WAM allerdings nie wirklich. «Ich wollte die Verantwortung für ein Kind nicht übernehmen», gibt er zu. Und doch prägte er unzählige Kinder und war aus deren Kindheit nicht wegzudenken. Schliesslich ist er die Stimme von Globi.
Wie kleine Kinder auf ihn reagieren, wenn sie erfahren, dass er Globi ist, wie sein Leben im leeren Haus ist, nachdem sein Partner in ein Gesundheitszentrum ziehen musste, wie er früher zu seiner Sexualität stand und wer ihn schliesslich outete – das und mehr verrät Walter Andreas Müller im SI.Talk anlässlich seines 80. Geburtstag. Wir gratulieren von Herzen.