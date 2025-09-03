Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Swiss Stars
  4. Walter Andreas Müller wird 80: Über seine Karriere, seine Sexualität und sein Leben
loading...
Normalerweise ergreift Walter Andreas Müller an seinem Geburtstag die Flucht. Zum 80. steht der Kultschauspieler nun aber im vollen Casinotheater auf der Bühne. Im SI.Talk erzählt der Kabarettist, weshalb ihm das Lernen von Texten inzwischen schwerer fällt, wieso ihn der frühe Verlust seiner Mutter und der Schlaganfall seines Partners demütig gemacht haben und gesteht, dass er sich schämt, weil er lange nicht zu seiner Homosexualität stand. Sina Albisetti
Walter Andreas Müller im Geburtstags-SI.Talk

«Zum Texte lernen brauche ich heute viel länger»

Am 3. September wird Walter Andreas Müller 80 Jahre alt. Im SI.Talk spricht er über seine lange Karriere, den Kampf mit seiner Sexualität und wie die vielen Schicksalsschläge in seinem Leben ihn geprägt haben und zu dem Mann machten, der er heute ist.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

«Es ist das erste Mal, dass ich meinen Geburtstag in der Öffentlichkeit feiere», verrät Walter Andreas Müller im SI.Talk. Der kleine grosse Schauspieler wird heute, am 3. September 80 Jahre alt. Statt zu verreisen, wie er es sonst immer an seinen Ehrentagen handhabte, steht WAM diesmal im Casinotheater Winterthur auf der Bühne. «Dinner for WAM» heisst das Stück, eine Komödie mit autobiografischen Elementen.

Macht ihm das Altern Angst? «Ich habe Angst vor Demenz», gibt er zu. Sein Vater erkrankte nach der Pensionierung daran, auch viele seiner Freunde sind dement. Ansonsten fühle er sich allerdings noch wie früher. Mit Fünfzig habe er Sorge vor der Übergang zwischen jung und alt gehabt. Mit Siebzig fühlte er sich noch immer nicht anders und auch jetzt mit Achtzig sei noch alles gleich. Nun, nicht ganz alles. «Zum Texte lernen brauche ich heute viel länger», gibt Walter Andreas Müller zu. Zudem ist er inzwischen anfälliger dafür, krank zu werden, was ihm sehr zu schaffen macht.

Er geht mit Optimismus durchs Leben

Sein Leben war geprägt von Schicksalsschlägen. Mit fünf Jahren verlor Walter Andreas Müller. Sein erster langjähriger Partner schied «freiwillig» aus dem Leben. Doch er ist überzeugt, dass diese Schicksalsschläge ihn zu einem dankbaren und demütigen Menschen machten, aber auch zu einer optimistischen Person. «Manchmal muss ich über meine Kindlichkeit und meine Naivität lachen», verrät er und sagt gleichzeitig, dass er einen sehr ausgeprägten Fürsorge-Tick habe. 

Kinder wollte WAM allerdings nie wirklich. «Ich wollte die Verantwortung für ein Kind nicht übernehmen», gibt er zu. Und doch prägte er unzählige Kinder und war aus deren Kindheit nicht wegzudenken. Schliesslich ist er die Stimme von Globi. 

Wie kleine Kinder auf ihn reagieren, wenn sie erfahren, dass er Globi ist, wie sein Leben im leeren Haus ist, nachdem sein Partner in ein Gesundheitszentrum ziehen musste, wie er früher zu seiner Sexualität stand und wer ihn schliesslich outete – das und mehr verrät Walter Andreas Müller im SI.Talk anlässlich seines 80. Geburtstag. Wir gratulieren von Herzen.

Von Sina Albisetti und san vor 1 Minute
Themen per E-Mail folgen
#Walter Andreas Müller
#WAM
#Geburtstag
#SI.Talk
Mehr anzeigen