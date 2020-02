«The Voice» ist extrem traurig

Plötzlich wurden echte Emotionen durch ein neues Gefühlschaos abgelöst – dem Fremdschämen. Denn Hand aufs Herz: Was mochten wir wirklich an den Casting-Shows à la «DSDS» oder «Popstars»? Waren es die (teilweise doch subliminalen) Sprüche von Dieter Bohlen, 66, (DSDS) und Detlef D! Soosts (Popstars) Härte, die so manche Kandidatinnen und Kandidaten an ihre Grenzen brachte? Das Publikum labte sich am Scheitern – Eskapismus vom Feinsten. Und doch auch wie eine Achterbahn. Denn tief im Herzen war uns immer klar: Fremdschämen? Nicht nett. Lange gings, bis sich unser Gewissenskonflikt auch in der Quote niederschlug. Die letzte «DSDS»-Staffel 2019 fesselte durchschnittlich 3,7 Millionen Zuschauer an ihre Sessel. 2002 bei Staffel 1 waren hingegen noch Spitzenwerte bis zu 15 Millionen Zuschauern möglich. Das goldene Zeitalter der Fremdschäm-Posse ist ganz offensichtlich vorbei.