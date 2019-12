Auch in der Küche, wo die ehemalige Miss Schweiz gerade ein Menü vorbereitet, keine Spur von Chaos. Dabei hat sie alle Hände voll zu tun, bereitet ein üppiges Plättli zum Apéro vor. Ein paar Brotkrumen fallen vom Holzbrett, bleiben dekorativ auf der Arbeitsfläche liegen. Der Fotograf findets cool, will abdrücken. Zu spät. Linda hat sich bereits den Putzlappen geschnappt und alles sauber gewischt.



«Ich bin etwas pingelig», sagt sie lachend, während sie routiniert einen Kürbis aus dem Garten ihrer Mutter für die Suppe mit Ingwer, Crevetten- und Tuna-Spiess schnippelt. Vor der nächsten Tätigkeit ein erneuter, beherzter Griff zum Putzlappen. Dann wird Bündnerfleisch gewürfelt, und Pistazien werden gehackt und unters Kalbsbrät gemischt. «Farce à la Fäh», sagt die Sängerin, rollt einen Blätterteig aus, bestreicht ihn mit der von ihr kreierten Farce, legt das kurz in der Pfanne ange bratene Kalbsfilet darauf, packt es in den Teig, bepinselt ihn mit Eigelb und schiebt alles in den Ofen, wo schon die Wedges aus Süsskartoffeln vor sich hin knuspern. Und wieder kommt der Putzlappen zum Einsatz.