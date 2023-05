Tina Turners schwieriges Verhältnis zu ihren Söhnen

Paris Fashion Week, Dienstag, 3. Juli 2018: Mit einem breiten Lächeln posiert Tina Turner, (†83), an der Seite von Giorgio Armani, 88. Noch ahnt die Sängerin nichts vom bevorstehenden Unglück. Am selben Tag um 12:38 greift ihr erstgeborener Sohn, Craig, †59, in seinem Haus nördlich von Los Angeles zu einer Schusswaffe und setzt seinem Leben ein Ende, wie amerikanische Medien berichten. In gut einem Monat wäre er 60 Jahre alt geworden.