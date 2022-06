UV-Schutz durch Lululemon

Textilien mit UV-Schutz sind bekannt aus der Bademode und der Kleinkinderbekleidung – ich setze aber insbesondere bei der Sportmode auf diese zusätzliche Schicht zwischen Haut und Sonne. Die luftig leichten Textilien werden mit Mineralien wie Zink versehen und engmaschig gewebt, damit nur noch ein reduzierter Anteil der ultravioletten UV-Strahlen durchdringen kann. Aber sorry, das Outfit entbindet nicht vom Eincremen! Es schützt lediglich zusätzlich beim Workout in praller Sonne – oder bei alltäglichen Freiluftabenteuern, für all diejenigen, die ihre Activewear auch abseits vom Sport gern tragen ... wie ich.

Jana Rutarux, Style Weekly Assistentin