4. Der richtige Haarschnitt macht den Unterschied

Ihr gebt euch unendlich viel Mühe und trotzdem will das Styling nicht sitzen? Vielleicht liegt es am Schnitt! Je länger eure Mähne ist, desto mehr werden die Locken in die Länge gezogen und hängen sich aus. Wollt ihr also natürlich geformte, definierte Curls, solltet ihr euch für einen kürzeren Schnitt entscheiden. Was sich am besten eignet? Ein Stufenschnitt – denn der sorgt für Leichtigkeit und Dynamik.