5 Lebensmittel, die für schöne Haut sorgen

Die Pubertät liegt schon laaange zurück, aber von reiner, perfekter Haut kann noch immer keine Rede sein? Dann haben wir gute Nachrichten: Um das endlich zu ändern, braucht man weder teure Cremes, noch einen Beauty-Spezialisten. Stattdessen darf – ganz im Ernst – geschlemmt werden! Wir zeigen fünf Lebensmittel, die das Hautbild wie von Zauberhand verbessern. Spoiler: Sie sind alle richtig lecker!

1. Edamame