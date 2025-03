Es geht schon morgens los: Sobald der Wecker klingelt, geht der erste Griff zum Smartphone. Was ist über Nacht in der Welt passiert? Welche Termine stehen heute an? Und wer tummelt sich so in meinem Insta-Feed? Kaum aufgewacht, kleben unsere Augen bereits an einem Bildschirm. Tagsüber sitzen wir im Büro stundenlang vor dem Computer, bevor wir uns zum Feierabend eine Netflix-Serie auf dem Tablet gönnen. Kurz vor dem Einschlafen noch ein letzter Blick in die Whatsapp-Chats, einnicken – und am nächsten Tag dasselbe von vorn.