Der Frühling scheint schon in greifbarer Nähe und unsere neu erstandenen kurzen Hosen und Bikinis im Kleiderschrank warten förmlich darauf, endlich zum Einsatz zu kommen. Euer Körper ist aber noch alles andere als summer-ready? Halb so wild. Denn Körperbehaarung ist (zum Glück!) längst nicht mehr so verpönt wie noch vor einigen Jahren. Trotzdem entfernen die meisten von uns die Härchen unter den Armen, an den Beinen und in der Bikinizone noch immer. Das ständige Rasieren kann dabei ganz schön auf die Nerven gehen: Blöde Pickelchen oder gereizte Haut sind nicht selten die Folge. Zu allem hin müssen wir die Prozedur auch noch ständig wiederholen. Mit Laserbehandlungen hingegen sollen lästige Stoppeln endgültig verschwinden. Wir haben bei Prof. Dr. med. Mirjana Maiwald vom Hautärzte-Zentrum am Zürisee nachgefragt und geklärt, für wen sich die Methode eignet und worauf ihr achten müsst.