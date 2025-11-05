Diese 7 Beauty-Hacks machen uns über Nacht schöner

5. Tief durchatmen

Das Chi will nicht fliessen, und die Hausräucherung mit Weissem Salbei hat auch nichts gebracht? Tiefdurchatmen und mit kleinen Veränderungen anfangen: Auf Stoffen wie Leine oder Baumwolle betten, die einen nicht zum Schwitzen bringen. Am angenehmsten lässt es sich bei 16 bis 20 Grad schlafen. Vor dem Zubettgehen also lüften. Ein Luftreiniger sorgt zusätzlich für eine frische Atmosphäre, die frei von Schadstoffen ist.