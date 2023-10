Diese Beauty-Inhaltsstoffe sollten wir niemals mixen

Seren, Tonics, Cleanser, Fluids – die Zeiten, in denen unsere Hautpflege lediglich aus einem blauen Tiegel mit weisser Aufschrift bestand, sind längst vorbei. Genau wie bei unserer Herbstgarderobe layern wir auch in Sachen Skincare mittlerweile, was das Zeug hält. Und das nicht ohne Grund: Vitamin C bekämpft Pigmentflecken und feine Linien, Salicylsäure hilft gegen Unreinheiten, Retinol ist das Anti-Aging Wundermittel. Wer alles will, muss also mischen – klar, oder?