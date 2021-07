Wem es noch nicht reicht, dass schon «Jenny From the Block» darauf schwor, den überzeugen vielleicht die vielen Reviews unter dem Produkt. 75% der 1408 Kund*innen gaben der Tagescreme 5 von 5 Sterne über Amazon. Und auch in Schweizer Onlineshops ist man begeistert. «Verleiht einen natürlichen Glow». «Feuchtigskeitsspendend, nicht fettend». «100% Natur – ohne jegliche künstliche Zusätze. Sobald sich die Haut daran gewöhnt hat, ist es das Beste, was man benutzen kann.» Um ein paar Nutzer*innen zu Wort kommen zu lassen.