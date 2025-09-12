Können Edelsteine schön, schlank und jung machen?

Jaderoller gegen geschwollene Augen
Wir haben ihn getestet und für angenehm befunden. Aber was ist eigentlich das Besondere an einem Jaderoller? Der Beauty-Hype des letzten Jahres soll effektiv gegen geschwollene Augen nach einer langen Nacht helfen – ja, das können wir bestätigen! Und die innere Ruhe und Ausgeglichenheit, die Jade hervorrufen soll? Bemerkt hat man sie, aber ob das nun am strahlenden Blick oder am Edelstein lag, lässt sich nicht ganz genau sagen. Unser Tipp für den maximalen Glow: Im Kühlschrank (oder Eisfach) gelagert, kühlt Jade besonders schnell und langanhaltend herunter und hilft so noch effektiver. Am Besten nach der Reinigung und Pflege des Gesichts anwenden, um die Wirkstoffe tief in die Hautschichten zu massieren.
Gua Sha Steine als Edelstein-Facial
Gua Sha gilt als der Jaderoller 2.0. Die Innovation aus Fernost verspricht mit den speziell geformten Steinen aus Rosenquarz oder Jade noch intensivere Pflege mit Anti-Aging Effekt – denn anstatt zu rollen, werden die Steine von innen nach aussen über das Gesicht gestrichen. So wird mehr Druck ausgeübt und das darunter aufgetragene Serum oder Öl soll noch tiefer einwirken können. Unter den Augen, in der Kinnfalte oder an der Nasenwurzel soll die Prozedur die Gesichtsmuskeln enstpannen und den Lymphfluss und die Durchblutung anregen. Um dem Blutfluss nicht entgegenzuwirken, sollte der Stein übrigens im Gegensatz zum Jaderoller nicht gekühlt werden. Und, hilfts? Die positive Wirkung von Gesichtsmassagen ist mittlerweile bekannt. Aber: Wäre der Gua Sha Stein ein polierter Granitbock, würde er genauso funktionieren. Rosenquarz und Jade, die entgiften und negative Energien fernhalten sollen, sehen aber viel hübscher aus. Und nur so am Rande: Selena Gomez liebt das Treatment mit dem Stein – und sieht mit ihren 26 Jahren immer noch ein bisschen aus wie 16.
Crystal Water zum Abnehmen
Fruit infused Water? So 2017! Heute trinken wir unser Wasser aus Flaschen oder Gläsern mit Edelsteinen, die ihre heilenden Kräfte nach geringer Einwirkzeit auf das kühle Nass übertragen sollen. Mit der richtigen Mischung soll man so allerlei Wehwehchen heilen und sogar abnehmen können. Für das beste Resultat empfehlen Profis Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst. Wissenschaftlich nachgewiesen ist die Wirkung der Steine auch hier nicht. Allerdings sieht die Karaffe mit Edelstein-Deko so schön aus, dass wir garantiert daran denken, mehr zu trinken. Und ausreichend Wasser zügelt nachgewiesenermassen den Appetit. Irgendwie ja auch ein Plus.
Unser Fazit: Die Wirkung der Steine ist – wie bei den meisten vermeintlichen Wundermethoden – vor allem davon abhängig, wie sehr man selbst an den Effekt glaubt. Dass kühlende Jaderollen oder herzförmige Steine unserem Gesicht etwas Gutes tun, lässt sich aber nicht abstreiten. Und bei einem Beauty-Trend, der so schön aussieht, fällt es uns schwer zu widerstehen.