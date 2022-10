Hilft der TikTok-Trend «Face Taping» gegen Falten?

Gegen Falten hilft es also nicht, sich willkürlich Klebeband ins Gesicht zu kleben. Wichtig ist, dass man das Tape richtig im Gesicht platziert - gerade dann, wenn man es für mehrere Stunden tragen möchte, um Faltenbildung vorzubeugen. Für die Anwendung von Gesichtspflastern müsse man wissen, wie die Gesichtsmuskeln funktionieren und wie man das Tape dementsprechend an diesen Stellen aufklebe, erklärt ein New Yorker Beauty-Chirurg zum Online-Portal New Beauty.