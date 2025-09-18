Graue Haare wegen Vitaminmangel?

Traurig, aber wahr: Wir alle werden älter. Der Zahn der Zeit nagt. Die Haut legt sich in Falten, die Haare werden grau. Man cremt, spritzt und färbt. In Hollywood, da wo es vor schönem Schein nur so blendet, setzen immer mehr Frauen ein Statement: Lassen sich das Alter ansehen, stehen zu ihrem Silberschweif. Wer sich dennoch noch zu jung für ein weises, weisses Haupt fühlt, der sollte vorher eine Sache checken: Der Mangel dieses Vitamins kann frühes Ergrauen nämlich beschleunigen.
Trommelwirbel ...
Eine Studie aus dem International Journal of Trichology (IJT), einer indischen Fachzeitschrift der Hair Research Society of India, hat sich eingehend mit den Ursachen von vorzeitig ergrautem Haar auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Frühe Silberfüchse litten vermehrt unter Vitamin-B12-Mangel.
Was ist B12?
Der Körper benötigt das Vitamin B12 unter anderem, um Zellen zu erneuern, Blut zu bilden und damit das Nervensystem funktioniert. Ausserdem spielt es eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel. Da der Körper Vitamin B12 nicht selbst herstellen kann, muss es über die Nahrung aufgenommen werden. Genügend Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Milchprodukte zu schaufeln oder Nahrungsergänzungspräparate zu schlucken, hilft also dabei, einem Mangel vorzubeugen. Für eine erwachsene Person sollte die empfohlene Menge von 3,0 µg nicht überschritten werden.