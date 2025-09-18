Graue Haare wegen Vitaminmangel?

Traurig, aber wahr: Wir alle werden älter. Der Zahn der Zeit nagt. Die Haut legt sich in Falten, die Haare werden grau. Man cremt, spritzt und färbt. In Hollywood, da wo es vor schönem Schein nur so blendet, setzen immer mehr Frauen ein Statement: Lassen sich das Alter ansehen, stehen zu ihrem Silberschweif. Wer sich dennoch noch zu jung für ein weises, weisses Haupt fühlt, der sollte vorher eine Sache checken: Der Mangel dieses Vitamins kann frühes Ergrauen nämlich beschleunigen.