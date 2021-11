Herzogin Kate hat zusammen mit Ehemann Prinz William die «Royal Variety Performance» in der Londoner Royal Albert Hall besucht. Die Herzogin von Cambridge trug dabei eine neue Frisur - und recycelte eine glamouröse Robe. Die 39-Jährige glänzte in einem grünen Paillettenkleid von Jenny Packham. In der enganliegenden, bodenlangen Robe mit langen Ärmeln zeigte sich Kate 2019 zum ersten Mal, als sie auf einer Pakistan-Reise war.