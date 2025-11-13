Passt euer Gesichtsreiniger zum Hauttyp?

Unreine Haut:

Das Problemkind, das sich sträubt und mit Pickeln reagiert. Das Abschminken und Reinigen vor dem Schlafengehen ist das A und O – ansonsten setzt sich der Schmutz über Nacht in den Poren ab, was noch mehr Unreinheiten zur Folge haben kann. Ideal sind deshalb Gels oder Schaum-Cleanser, die den überschüssigen Talg entfernen. Aber Achtung: Benutzt ihr zu starke Produkte (zum Beispiel mit Alkohol), trocknet die Haut aus und produziert noch mehr Fett, was wiederum in Pickeln und einem übermässigen Waschen endet. Ein Teufelskreis! Auch Peelings sollten nicht zu oft verwendet werden.