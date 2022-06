Sie sind die moderne Version von Brad und Gwyneth

Und ja, es stimmt, dass dieses Haar-Bekenntnis nicht das erste ist, was Pete gemacht hat, seit er mit dem Reality-Star zusammen ist. Der 28-Jährige hat bereits ein paar Tattoos, die seiner Freundin gewidmet sind. Nichtsdestotrotz: So ein Bleach-Job ist eine grosse Verpflichtung. Schliesslich ist der Zeitaufwand, um diese Art von Farbe frisch zu halten, gross. Das richtige Shampoo, die sorgfältige Pflegeroutine, die Vermeidung von Haarbruch, eines Gelbtones. Was ihr dazu alles wissen müsst, lest ihr in unserem Platin-Blond-Guide.