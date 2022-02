Auf der Liste des grossen deutschen Datingportals Neu.de rangiert er auch noch vor Intelligenz. Erst an zehnter Stelle: Männlichkeit (was auch immer die beinhaltet). Spass und Witz ist also wichtiger als Glamour und Geld. Fun- vor Toy- und Bad-Boy. Nur deshalb darf Davidson seine Kim in einen Vergnügungspark in seinen Heimatort Staten Island ausführen. Nicht ganz so glamourös wie die Pariser Fashion Week. Von einem seiner Freunde weiss man, dass der Mann beim Autofahren durch New York gern laut den Schmachtfetzen «Turn Around» von Bonnie Tyler schmettert. Nichts gegen die schmissigen Hits von Kanye West, aber lustiger klingt das.