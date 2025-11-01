So findet ihr den passenden Foundation-Farbton

Bestimmt standet auch ihr schon mal vor einem dieser riesigen Regale in der Parfümerie und seid auf der Suche nach dem richtigen Farbton für eure Foundation beinahe verzweifelt. Nach unzähligen Nuancen, die man sich zum Testen auf den Handrücken pumpt, sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und verlässt früher oder später ratlos den Laden – ohne neues Make-up in der Tasche. Ja, die Suche nach dem perfekten Farbton ist wirklich nicht so einfach. Hat man sich mal zwischen pudrigen oder flüssigen Produkten entschieden, stellt sich sogleich die schwierige Frage, welcher Farbton denn nun am besten zum eigenen Hautton passt. Es sei denn, man kennt den Trick, mit dem man die perfekte Nuance – im wahrsten Sinne des Wortes – im Handumdrehen herausfindet: