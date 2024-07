Bakterien schlafen nie

So oft sollte der Kissenbezug gewaschen werden

Auf dem richtigen Kissen können wir loslassen. In ein anderes Land gleiten – Träumchen! Weniger angenehm ist die Tatsache, dass der Mensch viele Schweissdrüsen am Halsbereich hat und die Haare oben am meisten fetten. Also ist regelmässiges Waschen angesagt. Nicht nur uns, sondern auch das, worauf wir uns betten. Aber wie oft muss der Kissenbezug gewechselt werden, damit die Träume und die Haut rein bleiben?